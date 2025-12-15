Ritorna Unique Market tra creatività sapori autentici e atmosfera festiva | ecco l' edizione natalizia

15 dic 2025

L'edizione natalizia di Unique Market torna nel cuore di Ostiense, tra creatività, sapori autentici e un’atmosfera festiva. Collocato nelle Industrie Fluviali, a due passi dal Gazometro, l’evento si distingue per le luci, le decorazioni e gli alberi di Natale, offrendo un’esperienza immersiva tra artigianato, gastronomia e divertimento.

A due passi dal Gazometro, nella meravigliosa cornice delle Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35) allestita nel cuore del quartiere Ostiense con luci, decorazioni e alberi di Natale, torna l'edizione natalizia di Unique Market.Il 20 e il 21 dicembre ad attendere i visitatori ci saranno.