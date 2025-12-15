Ritorna Unique Market tra creatività sapori autentici e atmosfera festiva | ecco l' edizione natalizia

L'edizione natalizia di Unique Market torna nel cuore di Ostiense, tra creatività, sapori autentici e un’atmosfera festiva. Collocato nelle Industrie Fluviali, a due passi dal Gazometro, l’evento si distingue per le luci, le decorazioni e gli alberi di Natale, offrendo un’esperienza immersiva tra artigianato, gastronomia e divertimento.

© Romatoday.it - Ritorna Unique Market tra creatività, sapori autentici e atmosfera festiva: ecco l'edizione natalizia A due passi dal Gazometro, nella meravigliosa cornice delle Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35) allestita nel cuore del quartiere Ostiense con luci, decorazioni e alberi di Natale, torna l’edizione natalizia di Unique Market.Il 20 e il 21 dicembre ad attendere i visitatori ci saranno. Romatoday.it PV - Parliamo di: #Artigianato Il 13-14 e 20-21 dicembre torna Unique Market Roma, il market per gli appassionati dell’artigianato di qualità. Il prezioso evento di Ostiense come lo scorso ottobre occupa la meravigliosa location delle Industrie Fluviali, una ve - facebook.com facebook