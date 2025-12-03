Unique Market doppio weekend natalizio a Industrie Fluviali
Tempo di festa e di regali di Natale all'Unique Market che torna a Roma, sabato 13 e domenica 14 dicembre e poi sabato 20 e domenica 21 dicembre, negli spazi di Industrie Fluviali. La location, allestita di luci e alberi di Natale, proprio nel cuore del quartiere Ostiense, accoglierà oltre 50. 🔗 Leggi su Romatoday.it
