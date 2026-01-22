Confermata la nuova ondata di maltempo | sono in arrivo pioggia e neve

È stata confermata una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni di pioggia e neve in diverse aree. Dopo il passaggio del ciclone Harry, le condizioni atmosferiche sull’Europa stanno evolvendo, portando cambiamenti nel clima locale. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con consapevolezza le eventuali criticità legate a questa fase di instabilità.

Dopo giorni segnati dal passaggio del ciclone Harry, la situazione atmosferica sull'Europa sta nuovamente cambiando volto. Mentre la perturbazione responsabile del recente peggioramento si allontana gradualmente dall'Italia, sull'Atlantico occidentale sta prendendo forma una vasta area di bassa. Per quanto riguarda il territorio bresciano, le precipitazioni nevose interesseranno soprattutto le zone montane. In Valcamonica i primi fiocchi sono attesi tra giovedì e venerdì attorno ai 1000 metri.

