Un' altra notte di gelo le contromisure del Comune

Il Comune di Udine ha predisposto misure di sicurezza per affrontare un'ulteriore notte di gelo, con temperature in calo e umidità elevata che aumentano il rischio di ghiaccio sulle strade. Le autorità invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alle condizioni climatiche e a adottare comportamenti prudenziali per garantire la sicurezza di tutti.

Verrà sparso il sale nei punti critici della viabilità cittadina, a causa del rischio di formazione di ghiaccio sulle strade Si prospetta un'altra notte glaciale a Udine, dopo il freddo delle scorse settimane. L’elevata umidità al suolo, unita al previsto calo delle temperature notturne, determina infatti un rischio di formazione di ghiaccio sulle strade della città. Per questo il Comune di Udine ha messo a punto un piano antigelo per fronteggiare il meteo avverso. Per prevenire situazioni di pericolo, è stato disposto un trattamento preventivo antighiaccio mediante salatura dei cosiddetti “punti critici” della viabilità, maggiormente esposti al rischio a causa della velocità dei veicoli e delle frequenti interazioni tra i flussi di traffico.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Tra San Silvestro e Capodanno, l’Italia si prepara a un rapido calo delle temperature, con aria artica che porta gelo diffuso e minime sottozero.

