Le prudenza del Belgio e le contromisure della Russia alla confisca UE dei patrimoni congelati
Nel corso della sua visita ufficiale in Kirghizistan il presidente russo Putin ha fatto dichiarazioni di un certo peso riguardanti le questioni legate all’Ucraina. In particolare, ha definito un “ atto di ruberia ” l’eventuale confisca dei patrimoni russi congelati in Europa. Gli ha fatto eco il premier belga Bart De Wever, che ha espresso la sua preoccupazione e contrarietà a tale progetto. Non ci interessa attaccare l’Europa. La settimana scorsa Putin ha incontrato il presidente kirghizo Sadyr Japarov nella capitale Bishkek. I due hanno firmato un protocollo d’intesa dal titolo “Approfondimento delle relazioni di alleanza e del partenariato strategico”. 🔗 Leggi su Follow.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Attenzione … la neve è arrivata in Belgio (Ardennes) e il termometro scenderà sotto i -9 gradi nel week-end …prudenza !!#radiohitalia.#inverno2025 - facebook.com Vai su Facebook
Belgio, premier De Wever ribadisce la sua opposizione a prestito di riparazione per Ucraina - Le speranze di ottenere un prestito di riparazione per l'Ucraina si sono infrante dopo che il primo ministro belga Bart De Wever ha definito la proposta "fondamentalmente sbagliata" e ha invitato l'Ue ... Lo riporta msn.com
Il Regno Unito darà assistenza militare al Belgio dopo gli avvistamenti di droni attribuiti alla Russia - Il capo di stato maggiore britannico, Richard Knighton, ha detto che il Regno Unito fornirà assistenza militare al Belgio dopo gli avvistamenti di droni vicino ad aeroporti e basi militari del paese ... ilpost.it scrive
Medvedev: «Il Belgio sparirebbe». La minaccia della Russia all'Europa con il Poseidon - Botta e risposta tra interviste e tweet tra il ministro della Difesa belga, Theo ... Lo riporta ilmessaggero.it