Nel corso della sua visita ufficiale in Kirghizistan il presidente russo Putin ha fatto dichiarazioni di un certo peso riguardanti le questioni legate all’Ucraina. In particolare, ha definito un “ atto di ruberia ” l’eventuale confisca dei patrimoni russi congelati in Europa. Gli ha fatto eco il premier belga Bart De Wever, che ha espresso la sua preoccupazione e contrarietà a tale progetto. Non ci interessa attaccare l’Europa. La settimana scorsa Putin ha incontrato il presidente kirghizo Sadyr Japarov nella capitale Bishkek. I due hanno firmato un protocollo d’intesa dal titolo “Approfondimento delle relazioni di alleanza e del partenariato strategico”. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Le prudenza del Belgio e le contromisure della Russia alla confisca UE dei patrimoni congelati