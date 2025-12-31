Meteo gelo di Capodanno | crollo termico e notte del Veglione sottozero

Tra San Silvestro e Capodanno, l’Italia si prepara a un rapido calo delle temperature, con aria artica che porta gelo diffuso e minime sottozero. Le temperature resteranno basse durante la notte del Veglione, con oscillazioni termiche nei primi giorni del 2026. Questo cambiamento meteorologico rappresenta un episodio di freddo intenso, che interesserà gran parte del paese, richiedendo attenzione alle condizioni climatiche in questo periodo di fine anno.

Roma - Tra San Silvestro e Capodanno brusco calo delle temperature per aria artica: gelo diffuso, minime sottozero e nuove oscillazioni termiche attese nei primi giorni del 2026 La fine dell’anno sarà segnata da un deciso tracollo delle temperature, causato dall’ingresso di aria fredda di origine artica che interesserà gran parte dell’Italia. Tra San Silvestro e Capodanno, la notte del Veglione si preannuncia particolarmente rigida, con valori sottozero su ampie aree del Paese, dalle pianure del Nord fino a settori del Centro e, localmente, anche del Sud. Nella giornata di mercoledì, il quadro termico sarà caratterizzato da un calo generalizzato e sensibile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

