Frana a Niscemi 500 persone evacuate e scuole chiuse Il sindaco | Evento drammatico

Una frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole, creando una situazione di emergenza nel centro abitato. Il sindaco ha definito l’evento “drammatico”, sottolineando la gravità del fenomeno e l’intervento delle autorità per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

Una frana a Niscemi ha provocato nel primo pomeriggio una situazione di grave emergenza, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni e isolando di fatto il centro abitato. Lo smottamento è iniziato intorno alle 13, con evidenti lesioni sull’asfalto che hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti e portato all’immediato intervento delle autorità locali. La situazione è apparsa da subito critica, tanto da richiedere misure straordinarie di sicurezza. Il sindaco Massimiliano Conti ha disposto l’ evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole per la giornata successiva, attivando il Centro operativo comunale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

