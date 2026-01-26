Una camminata per la Memoria | i crimini fascisti e il sacrificio dei pordenonesi

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l’Associazione ex Deportati nei campi nazisti di Pordenone propone una camminata audio guidata per ricordare i crimini fascisti e il sacrificio dei pordenonesi. L’iniziativa, promossa dal Comune, si svolge nei luoghi simbolo della memoria cittadina e rappresenta un’occasione per riflettere sugli eventi del passato e sull’importanza della memoria storica.

