Una camminata per la Memoria | i crimini fascisti e il sacrificio dei pordenonesi
Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l’Associazione ex Deportati nei campi nazisti di Pordenone propone una camminata audio guidata per ricordare i crimini fascisti e il sacrificio dei pordenonesi. L’iniziativa, promossa dal Comune, si svolge nei luoghi simbolo della memoria cittadina e rappresenta un’occasione per riflettere sugli eventi del passato e sull’importanza della memoria storica.
Nell'ambito delle molte iniziative promosse dal Comune di Pordenone per il Giorno della Memoria, l' Associazione ex Deportati nei campi nazisti di Pordenone organizza "Ritratto di una città in pezzi" camminata audio guidata nei luoghi della memoria di Pordenone, martedì 27 gennaio alle 15:00.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
