Forze Armate la giornata | Sacrificio e memoria il nostro passato è vivo Ufficiali e cavalieri 11 premi

La città celebra le Forze Armate con piazza Trento Trieste teatro della solenne cerimonia. Un momento, ieri mattina, che ha visto schierate tutte le autorità civili, religiose e militari, assieme alle associazioni combattentistiche e d’arma e a numerosi studenti. Una cerimonia che ha visto la presenza del prefetto di Massimo Marchesiello, del presidente della Provincia Daniele Garuti, del vicesindaco Alessandro Balboni, oltre ai componenti della Consulta provinciale degli studenti, ai ragazzi del comprensivo Terre del Reno e di Porto Garibaldi. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro alla Torre della Vittoria, la lettura del messaggio del capo dello Stato da parte del generale Luca Maineri del Coa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forze Armate, la giornata: "Sacrificio e memoria, il nostro passato è vivo". Ufficiali e cavalieri, 11 premi

