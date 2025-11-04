Camera ok a pdl per Mappa della memoria dei campi di prigionia fascisti
Passa all'unanimità la proposta di legge per dar vita ad una "Mappa della memoria" dei campi di internamento nel periodo fascista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Via libera della Camera alla pdl Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi, già approvata dal Senato - X Vai su X
