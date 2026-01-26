Una bambina di 9 anni si può sposare dopo il primo ciclo mestruale è adulta le frasi shock dell’Imam di Brescia finiscono in un’interrogazione parlamentare

Recentemente, un servizio televisivo ha suscitato attenzione parlamentare riguardo a dichiarazioni di un Imam di Brescia, che ha affermato che una bambina di 9 anni può sposarsi dopo il primo ciclo mestruale. Il servizio, trasmesso da «Fuori dal coro» su Rete 4, ha evidenziato alcune affermazioni che hanno generato un acceso dibattito pubblico e politico sul rispetto delle normative e dei diritti delle minorenni.

Finisce in Parlamento il servizio trasmesso dal programma di Rete 4 «Fuori dal coro» dove un inviato, fingendosi un cittadino interessato a convertirsi all’Islam, è entrato in una moschea di Brescia e ha registrato alcune dichiarazioni di un Imam tramite un traduttore. Al centro dell’interrogazione, ci sono proprio le affermazioni dell’uomo, relative ai matrimoni tra adulti e minorenni. Secondo quanto mostrato nel servizio, l’Imam ha infatti spiegato che, nella tradizione islamica da lui interpretata, una ragazza potrebbe considerarsi adulta dopo i nove anni e quindi sposarsi. «Nel nostro Islam dopo i 9 anni una ragazza diventa adulta, il Corano dice che si può fare: può sposare anche un uomo di 30, 40 anni.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su imam bambina "A nove anni una bambina è una donna e la puoi sposare", la dichiarazione choc dell'imam Nella puntata di Fuori dal coro si è affrontato il tema delle spose-bambine, un argomento delicato e di grande attualità. L'imam choc: "Bambina? A 9 anni è una donna, la puoi sposare" Un episodio inquietante a Brescia solleva ancora una volta il problema delle pratiche di matrimoni precoci e delle violenze sui minori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su imam bambina Argomenti discussi: Investita una bambina di 9 anni a Cadrezzate; Mamma spinge la figlia di 9 anni giù dal balcone per salvarla dall'incendio in casa: Meglio che farla bruciare viva. Accusato il vicino; Discount outfit bambina 9 anni on Sale COSTUME CARNEVALE ZEBRA BAMBINA 7 9 ANNI VESTITO COMPLETO DI CERCHIETTO CODA E COPRIGAMBE GUIRCA COD.83230; Una bambina ecuadoriana di due anni fermata durante l’arresto del padre, e poi affidata alla madre. Spose bambine a 9 anni, l'imam di Brescia: Se i genitori sono contenti si può fareSecondo il Corano una bambina di 9 anni può sposarsi? L'inviato di Fuori dal Coro, Francesco Leone, ha chiesto spiegazioni all'imam di Brescia che a telecamere spente ha dichiarato: Nel nostro ... tgcom24.mediaset.it «Una bambina di 9 anni si può sposare, dopo il primo ciclo mestruale è adulta», le frasi shock dell’Imam di Brescia finiscono in un’interrogazione parlamentareIl ministro Piantedosi viene sollecitato per capire cosa intende fare dopo le dichiarazioni raccolte di nascosto dai microfoni di Rete 4 ... open.online Secondo il Corano una bambina di nove anni può sposarsi L'inviato di "Fuori dal Coro", Francesco Leone, ha chiesto spiegazioni all'imam di Brescia - facebook.com facebook In un servizio di «Fuori dal coro» gli imam di Brescia dicono che si può sposare una bambina purché abbia le mestruazioni. Aveva ragione la Fallaci nel suo (inascoltato) libro sulle donne musulmane. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.