Una bambina di 9 anni si può sposare dopo il primo ciclo mestruale è adulta le frasi shock dell’Imam di Brescia finiscono in un’interrogazione parlamentare

Da open.online 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un servizio televisivo ha suscitato attenzione parlamentare riguardo a dichiarazioni di un Imam di Brescia, che ha affermato che una bambina di 9 anni può sposarsi dopo il primo ciclo mestruale. Il servizio, trasmesso da «Fuori dal coro» su Rete 4, ha evidenziato alcune affermazioni che hanno generato un acceso dibattito pubblico e politico sul rispetto delle normative e dei diritti delle minorenni.

Finisce in Parlamento il servizio trasmesso dal programma di Rete 4 «Fuori dal coro» dove un inviato, fingendosi un cittadino interessato a convertirsi all’Islam, è entrato in una moschea di Brescia e ha registrato alcune dichiarazioni di un Imam tramite un traduttore. Al centro dell’interrogazione, ci sono proprio le affermazioni dell’uomo, relative ai matrimoni tra adulti e minorenni. Secondo quanto mostrato nel servizio, l’Imam ha infatti spiegato che, nella tradizione islamica da lui interpretata, una ragazza potrebbe considerarsi adulta dopo i nove anni e quindi sposarsi. «Nel nostro Islam dopo i 9 anni una ragazza diventa adulta, il Corano dice che si può fare: può sposare anche un uomo di 30, 40 anni.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

"A nove anni una bambina è una donna e la puoi sposare", la dichiarazione choc dell'imam

Nella puntata di Fuori dal coro si è affrontato il tema delle spose-bambine, un argomento delicato e di grande attualità.

L'imam choc: "Bambina? A 9 anni è una donna, la puoi sposare"

Un episodio inquietante a Brescia solleva ancora una volta il problema delle pratiche di matrimoni precoci e delle violenze sui minori.

