A nove anni una bambina è una donna e la puoi sposare la dichiarazione choc dell' imam

Nella puntata di Fuori dal coro si è affrontato il tema delle spose-bambine, un argomento delicato e di grande attualità. Durante l’intervista a un imam, sono emerse dichiarazioni che hanno suscitato molte preoccupazioni. Questo servizio evidenzia le problematiche culturali e sociali legate a questa pratica, invitando a riflettere su aspetti etici e sui diritti delle minori coinvolte.

Una puntata ad altissima tensione quella di Fuori dal coro, dove si è affrontato un argomento scottante e molto delicato, ossia quello delle spose-bambine; un inviato del programma è andato a intervistare un imam e le risposte che ha ottenuto sono state a dir poco inquietanti. Nel corso della trasmissione si è parlato del caso avvenuto a Brescia, dove un bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso atti sessuali con una minorenne, all'epoca una bambina di 10 anni. La piccola, rimasta incinta, è stata poi sottoposta a un'interruzione di gravidanza. Volendo approfondire la questione, Fuori dal coro ha mandato a Brescia un suo inviato, che ha parlato con alcuni rappresentanti della comunità islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'imam choc: "Bambina? A 9 anni è una donna, la puoi sposare"Un episodio inquietante a Brescia solleva ancora una volta il problema delle pratiche di matrimoni precoci e delle violenze sui minori.

Uccisa una bambina di nove anni: il terribile sospetto delle forze dell'ordineUna tragedia sconvolgente si è consumata, con la morte di una bambina di nove anni colpita da un colpo di coltello.

