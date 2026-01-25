Un episodio inquietante a Brescia solleva ancora una volta il problema delle pratiche di matrimoni precoci e delle violenze sui minori. Un uomo bengalese è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver causato una gravidanza a una bambina di appena 10 anni. Questi casi evidenziano la necessità di una maggiore attenzione e intervento per proteggere i diritti e la sicurezza dei minori.

Non è un caso isolato quello di Brescia, dove un bengalese è stato condannato solo a 5 anni di detenzione per aver messo incinta una bambina di 10 anni. Una pena lieve perché, incredibilmente, i giudici hanno reputato non violenti gli atti sessuali con una infante. Se ne parla nella puntata di domenica 25 gennaio di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Un inviato della trasmissione è andato a Brescia a parlare con imam e fedeli di vari centri culturali islamici - in realtà moschee di fatto - e ha scoperto che per le autorità spirituali che operano in Italia non c'è nulla di male a sposare una bambina anche di 9 anni di età. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'imam choc: "Bambina? A 9 anni è una donna, la puoi sposare"

