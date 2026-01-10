Guasti al riscaldamento e aule fredde | la situazione nelle scuole superiori del novarese

In alcune scuole superiori del Novarese, i primi giorni di rientro dopo le vacanze di Natale sono stati caratterizzati da problematiche ai sistemi di riscaldamento. Questa situazione ha causato aule fredde e disagio tra studenti e personale scolastico. La speranza è che le autorità intervengano al più presto per risolvere i guasti e garantire un ambiente di apprendimento confortevole.

Nei primi giorni di rientro in classe dopo le vacanze di Natale in alcune scuole superiori della provincia di Novara si sono verificati problemi ai sistemi di riscaldamento che, in alcuni casi, hanno lasciato gli studenti al freddo.A causare i problemi sono stati alcuni guasti alle caldaie

