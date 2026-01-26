Un Paese a cui interessano più le armi che la scuola è un Paese finito Come l'Italia

Un Paese in cui si investe più in armamenti che in istruzione riflette una priorità che può compromettere il suo futuro. Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha registrato una diminuzione della spesa per la scuola e un incremento per le forze armate. Spesso si discute di scuola solo come strumento per il turismo o come elemento di propaganda culturale, trascurando il ruolo fondamentale dell’istruzione nello sviluppo sociale e civile del paese.

Negli ultimi dieci anni la spesa per l'istruzione è diminuita, quella per gli armamenti è aumentata. E si parla di scuola solo per "favorire il turismo" o per lanciare crociate culturale. Basta saperlo: così un Paese muore.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Italia in cuffia: le audioguide per bambini che raccontano i più importanti monumenti del nostro PaeseLe audioguide per bambini offrono un modo coinvolgente e educativo per scoprire i monumenti più importanti d’Italia.

Qual è il paese in cui le persone si fanno più docce alla settimanaNel contesto globale delle abitudini di igiene, il numero di docce settimanali varia significativamente tra i paesi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

CLAN DEI CASALESI: SANDOKAN E LA GUERRA PER IL TRONO | DOCUMENTARIO CAMORRA

Argomenti discussi: Un paese cresce solo se lo sentiamo nostro: la sfida del primo cittadino; Imprese e sostenibilità sociale: l’Italia è sotto la media UE; Ecstasy e droghe sintetiche, la Svizzera è un mercato interessante; Romania, le sfide del 2026.

L'Italia è il Paese europeo in cui ci si sente meno al sicuro a camminare da soli la notteI dati del Global Safety Report mostrano che gli italiani si sentono meno al sicuro dei cittadini di Iraq, Ruanda e Bangladesh. Situazione simile in Francia. Ma non sempre la percezione dei cittadini ... it.euronews.com

Qual è il paese in cui le persone si fanno più docce alla settimanaLe abitudini di igiene variano in tutto il mondo: l’Italia guida in Europa, ma il Brasile è il paese in cui le persone fanno più docce ogni settimana ... fanpage.it

L’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo descrive l’Italia come un Paese ad alto rischio di reati di riciclaggio, corruzione, estorsione, evasione e molti altri che interessano lo spostamento di denaro - facebook.com facebook