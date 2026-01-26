Un grave incidente coinvolge l'auto di Arif, che fortunatamente riesce a salvarsi. La vicenda rappresenta un momento di grande tensione per i personaggi della serie turca

I l dramma è pericolosamente vicino per tutti i protagonisti della serie turca La forza di una donna. Le puntate in onda in questi giorni su Canale 5 sono quelle che in Turchia segnavano la fine della seconda stagione e l’inizio della terza. Con un colpo di scena che darà una svolta decisiva alla trama. Oggi, domani e dopodomani, ovvero lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, nel consueto appuntamento delle 16:00, ci sarà una tragedia improvvisa, che porta paura e disperazione. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche ›?irin se ne va di casa e viene isolata da tutti: succede nelle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 26, 27 e 28 gennaio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un incidente spaventoso coinvolge l'auto guidata da Arif, che è l'unico a salvarsi

«Non posso crederci, sono tutti in ospedale. . . » Le prossime puntate de La forza di una donna, in onda dal 26 al 31 gennaio, porteranno un colpo di scena che lascerà tutti senza parole. Bahar, Hatice, Sarp e Arif finiscono coinvolti in un grave incidente d’auto - facebook.com facebook

Bahar, Hatice, Sarp e Arif hanno un terribile incidente: le anticipazioni de #Laforzadiunadonna dal 26 al 31 gennaio x.com