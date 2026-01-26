un bel montevarchi che fa ben sperare

Il pareggio tra Montevarchi e Seravezza, sul campo di una delle squadre più quotate del campionato, rappresenta un risultato importante per i rossoblù. La squadra ha messo in mostra una prestazione di alto livello, soprattutto nel primo tempo, dimostrando crescita e solidità. Con un 1-1 che riflette l’equilibrio dell’incontro, il Montevarchi si conferma come una realtà in crescita e con buone prospettive per il proseguo della stagione.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Il pareggio di Seravezza vale più di un punto per il Montevarchi. Sul campo di una delle squadre più forti del campionato, i rossoblù offrono una prestazione di assoluto spessore, probabilmente tra le migliori della stagione, e tornano a casa con un 1-1 che, per quanto visto soprattutto nel primo tempo, sta persino stretto. La squadra di Simone Marmorini approccia la gara con personalità e grande intensità, imponendo il proprio gioco fin dalle prime battute. Il Montevarchi costruisce diverse occasioni da gol, muovendosi con fluidità e mostrando una condizione atletica eccellente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

