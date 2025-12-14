Le tredicesime spingono i consumi nel Padovano | lo studio Ascom che fa ben sperare
Le tredicesime rappresentano un’importante occasione di rilancio per i consumi nel Padovano, confermando un trend positivo. Secondo uno studio Ascom, in Italia queste somme, pari a 57,4 miliardi di euro, stimolano un aumento di spesa di circa 2,4 miliardi rispetto al 2024, contribuendo a sostenere l’economia locale e nazionale.
Le tredicesime? In Italia, al netto di Irpef e contributi, valgono 57,4 miliardi di euro. Di questi, 48 miliardi sono destinati ai consumi che diventano 49,9 miliardi, ovvero 2,4 miliardi in più rispetto al 2024, se alle tredicesime aggiungiamo anche la quota di maggiore spesa dei lavoratori. Padovaoggi.it
Tredicesime più ricche, dove vanno i soldi: Imu, Tasi e bollo auto. Solo un euro su 5 per i regali di Natale - Secondo le stime di Confcommercio, a dicembre le famiglie italiane metteranno in circolo quasi 50 miliardi di euro (49,9 miliardi per ... msn.com
