Le tredicesime spingono i consumi nel Padovano | lo studio Ascom che fa ben sperare

Le tredicesime rappresentano un’importante occasione di rilancio per i consumi nel Padovano, confermando un trend positivo. Secondo uno studio Ascom, in Italia queste somme, pari a 57,4 miliardi di euro, stimolano un aumento di spesa di circa 2,4 miliardi rispetto al 2024, contribuendo a sostenere l’economia locale e nazionale.

Le tredicesime? In Italia, al netto di Irpef e contributi, valgono 57,4 miliardi di euro. Di questi, 48 miliardi sono destinati ai consumi che diventano 49,9 miliardi, ovvero 2,4 miliardi in più rispetto al 2024, se alle tredicesime aggiungiamo anche la quota di maggiore spesa dei lavoratori. Padovaoggi.it

