La Robur torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, conquistando tre punti fondamentali contro Trestina. Dopo un periodo difficile e un solo punto nelle ultime sei giornate, questa vittoria rappresenta una ripartenza importante. La squadra si risolleva, offrendo nuove speranze per il proseguimento del campionato e rafforzando la fiducia nel proprio percorso.

Una mano santa, il successo di domenica a Trestina. Dopo tre sconfitte consecutive, e appena un punto, prezioso certo, guadagnato (a Grosseto) nelle ultime sei giornate, la Robur aveva soltanto un risultato a disposizione, la vittoria. Eppure, su un campo storicamente e oggettivamente ostico, con in testa e nelle gambe il peso dei numeri e la rabbia dei tifosi nelle orecchie, il rischio di capitolare c’era, eccome. E una sconfitta avrebbe fatto precipitare ancora di più la situazione, al pari della squadra in classifica. I bianconeri, invece, sono riusciti a schivare l’ostacolo, facendosi un regalo di Natale anticipato, centrando un successo che mancava da due mesi esatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur è in piedi! Tre punti d’oro. Una ripartenza che fa ben sperare

