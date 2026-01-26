Un anno di ' ndrangheta a Brescia | nomi territori controllati e sequestri multimilionari

Un approfondimento sul fenomeno della 'ndrangheta a Brescia, analizzando i principali territori controllati, i nomi coinvolti e i sequestri di beni di valore. Si evidenziano inoltre alcuni casi emblematici, tra cui imprenditori scomparsi e attività di estorsione, per comprendere l'impatto di questa criminalità organizzata sulla provincia.

Un imprenditore svanito nel nulla dopo aver scritto che la sua vita era in pericolo. Un altro, facoltoso ma in difficoltà, taglieggiato da chi si presentava come un capo della 'ndrangheta a Brescia. Locali della movida cittadina, aziende storiche, società cartiere e cantieri edili trasformati in strumenti per frodare il fisco, riciclare denaro e imporre il proprio controllo.È la mappa criminale emersa nel Bresciano nell'ultimo anno: un intreccio di nomi, clan e affari che racconta una 'ndrangheta capace di sparire dietro le carte, di colpire senza fare rumore e di riaffiorare nelle indagini giudiziarie con tutta la sua forza intimidatoria.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

