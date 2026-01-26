Un' anno di ' ndrangheta a Brescia | nomi territori controllati e sequestri multimilionari

Un anno di indagini e operazioni nel territorio di Brescia ha portato alla luce presenze e attività della 'ndrangheta, con sequestri di beni di valore e arresti significativi. Tra le vicende emergono storie di imprenditori minacciati e coinvolgimenti nelle attività criminali, evidenziando l’impatto della criminalità organizzata sulla provincia. Questi dati forniscono un quadro chiaro e documentato delle dinamiche e delle aree di influenza della 'ndrangheta a Brescia.

Un imprenditore svanito nel nulla dopo aver scritto che la sua vita era in pericolo. Un altro, facoltoso ma in difficoltà, taglieggiato da chi si presentava come un capo della 'ndrangheta a Brescia. Locali della movida cittadina, aziende storiche, società cartiere e cantieri edili trasformati in strumenti per frodare il fisco, riciclare denaro e imporre il proprio controllo.È la mappa criminale emersa nel Bresciano nell'ultimo anno: un intreccio di nomi, clan e affari che racconta una 'ndrangheta capace di sparire dietro le carte, di colpire senza fare rumore e di riaffiorare nelle indagini giudiziarie con tutta la sua forza intimidatoria.

