Brescia passata al setaccio | controllati 13 bar 91 auto e 311 persone

Weekend di controlli serrati a Brescia. Su disposizione del Questore Paolo Sartori, e secondo quanto concordato nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dalla serata di venerdì fino alla mattinata di oggi le forze dell’ordine hanno messo in campo un dispositivo imponente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

