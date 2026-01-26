Un altro pedone investito | donna di 62 anni in ospedale

A Genova si registra un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un pedone. Una donna di 62 anni è stata investita da un’auto condotta da un uomo di 75 anni mentre attraversava la strada. La vittima è attualmente ricoverata in ospedale. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità alla guida, in un contesto in cui si cercano soluzioni per prevenire situazioni simili.

In via Gramsci intervento della Croce Bianca con automedica, la donna è stata portata al Galliera dopo essere stata colpita sulle strisce da un 75enne in auto Un altro pedone ferito a Genova. Questa volta è toccato a una donna di 62 anni, investita mentre attraversava la strada da un uomo di 75 anni alla guida di un'automobile. È successo intorno alle ore 19 di lunedì 26 gennaio 2026 dalle parti di via Gramsci, dalle prime informazioni sembra che la donna si trovasse sulle strisce pedonali, è finita a terra dopo essere stata colpita dal veicolo. Sul posto è intervenuto in codice rosso il distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, di fronte alla fermata metro Darsena, nella parallela adiacente a Belvedere Pertusio.

