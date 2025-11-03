Pedone di 22 anni investito a Lucca trasportato in ospedale in gravi condizioni

Lucca, 3 novembre 2025 –  Pedone investito nella mattinata di oggi, 3 novembre, a Lucca. Secondo quanto ricostruito l’incidente è avvenuto in viale San Concordio e ad avere la peggio è stato un giovane di 22 anni che ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, allertati alle 7.39, i vigili urbani e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il giovane è stato portato all’ospedale Cisanello, a Pisa, per le cure.  Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

