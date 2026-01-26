Ercolano scoperto allevamento abusivo di cani di piccola taglia | denunciato 25enne

A Ercolano, un allevamento di cani di piccola taglia è stato scoperto in condizioni illecite. Un uomo di 25 anni è stato denunciato per maltrattamento e abbandono degli animali. L’intervento delle autorità ha portato al sequestro e alla denuncia, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi nel rispetto del benessere animale.

L'allevamento è stato scoperto a Ercolano, dove un 25enne è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I finanzieri hanno anche trovato due carcasse di animali, in un sacco, nell'immondizia. Il commercio clandestino scoperto avrebbe fruttato un giro d'affari di oltre 50 mila euro, considerando la richiesta sul mercato nazionale per cani di piccola taglia di razza pregiata. Il gestore dell'allevamento, un 25enne, completamente sprovvisto di autorizzazioni, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sono stati messi sotto custodia giudiziale: entro 30 giorni il 25enne dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Asl per regolarizzare la propria posizione. 🔗 Leggi su 2anews.it

Ercolano, scoperto allevamento abusivo di cani: 43 animali in gabbia e in pessime condizioni, denunciato un 25enneA Ercolano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia, dove 43 animali erano tenuti in condizioni precarie e in gabbie.

Scoperto allevamento abusivo: al suo interno 43 cani di varie razzeDurante un controllo dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a Ercolano è stato scoperto un allevamento di cani di piccola taglia operante in modo abusivo.

