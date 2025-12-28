Quando Brigitte Bardot salvò i cani beagle dell’allevamento lager di Montichiari

Brigitte Bardot, icona del cinema e attivista per i diritti degli animali, è ricordata anche in Italia per il suo impegno nella tutela dei cani. In particolare, il suo intervento salvò i beagle dell’allevamento Green Hill di Montichiari, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione degli animali in allevamenti di massa. La sua azione ha lasciato un segno importante nella lotta contro gli allevamenti intensivi e il maltrattamento animale.

Montichiari (Brescia) – Anche gli animalisti bresciani piangono la morte di Brigitte Bardot, che da queste parti è considerata la paladina dei cani di razza beagle ospiti di Green Hill. Fu, difatti, grazie a lei chenel 2012 l’allevamento lager finì nel mirino delle cronache internazionali. Da anni nel bresciano si parlava di Green Hill contro cui diverse associazioni avevano depositato esposti per irregolarità amministrative e reati contro gli animali. Nella struttura monteclarense i beagle erano allevati, secondo gli animalisti, per esser destinati alla vivisezione tramite l’utilizzo di tecniche di addestramento da loro stessi definite “particolari” e che “che li rendevano catatonici”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando Brigitte Bardot salvò i cani beagle dell’allevamento lager di Montichiari Leggi anche: Quando Pelé incontrò Brigitte Bardot e O’ Rei non sembrò così entusiasta Leggi anche: Brigitte Bardot, quando la diva del cinema diceva: "Io sex symbol? Voglio essere me stessa" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Brigitte Bardot attivista per gli animali: quella volta che protestò in una moschea a Parigi - L’attrice e sex symbol francese degli anni ‘60 era un’attivista per i diritti degli animali. stream24.ilsole24ore.com

Brigitte Bardot e l'amore per gli animali: salvò una capra sul set e abbandonò il cinema (a 39 anni) per dedicarsi all'attivismo - Brigitte Bardot, immensa attrice del cinema degli anni '50 e '60, nella sua vita ha dedicato molto spazio al benessere degli animali. msn.com

Brigitte Bardot e la battaglia contro Green Hill: dalla sua Fondazione diecimila euro per l'adozione dei cuccioli - Era il luglio 2012 quando il Corriere della Sera pubblicò questa notizia: la Fondazione Brigitte Bardot ha donato 10. brescia.corriere.it

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook

L'eredità di Brigitte Bardot, la quota del figlio e la scelta per la fondazione per gli animali x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.