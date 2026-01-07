Dopo l’esame finale riparte il corso Tutor per l’industria digitale | ultimi posti disponibili

Dopo l’esame finale, riparte il corso Tutor per l’industria digitale. La sede di Fiorenzuola ha recentemente concluso con successo questa fase, offrendo un’opportunità di formazione gratuita per diventare Tecnico Manutentore specializzato in ambito digitale e automatizzato. Sono ancora disponibili pochi posti, pensati per chi desidera approfondire competenze tecniche in un settore in continua evoluzione.

