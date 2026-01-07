Dopo l’esame finale riparte il corso Tutor per l’industria digitale | ultimi posti disponibili
Dopo l’esame finale, riparte il corso Tutor per l’industria digitale. La sede di Fiorenzuola ha recentemente concluso con successo questa fase, offrendo un’opportunità di formazione gratuita per diventare Tecnico Manutentore specializzato in ambito digitale e automatizzato. Sono ancora disponibili pochi posti, pensati per chi desidera approfondire competenze tecniche in un settore in continua evoluzione.
Nei giorni scorsi, nella sede di Tutor Fiorenzuola, si è svolto l’esame finale del corso gratuito per Tecnico Manutentore per l’Industria Digitale e Automatizzata. I quindici candidati si sono confrontati con una simulazione pratica di quattro ore dedicata alla realizzazione di un quadro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
