Disponibili gli ultimi posti per il corso gratuito in Pianificazione Logistica a Civitavecchia
Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito in Pianificazione Logistica promosso dall’ITS Academy “Giovanni Caboto” di Civitavecchia, uno dei percorsi post-diploma più richiesti nell’ambito della formazione tecnica superiore.Restano ormai pochissimi posti disponibili, e questa rappresenta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultimi posti disponibili per la Giornata della MOC – venerdì 28 novembre! Non perdere l’occasione di controllare la salute delle tue ossa con un esame rapido e referto immediato. Prenota subito al 0185 395209 Vai su Facebook
Ultimi posti disponibili! Giovedì 20 novembre alle 16:00 non perdere l’incontro speciale organizzato dall’IAI con l’astronauta @esa Luca Parmitano ( @astro_luca)!? Durante l’AstroTalk “Lo spazio che cambia”, scopriremo come lo spazio stia trasformando l Vai su X
Corso intermedio di PLC, ultimi posti disponibili: si parte a dicembre alla scuola Pescarini - Nel laboratorio PLC della Scuola Angelo Pescarini a Ravenna, tra CPU Siemens 1500, interfacce HMI Comfort e drive per motori Brushless, prenderà il via ai primi di dicembre un nuovo corso di livello i ... Si legge su ravennawebtv.it
Progettazione industriale. Ultimi posti per il corso post diploma gratuito promosso da Proforma - Tecnico per il Disegno, Interpretazione e Lettura dei Prodotti Industriali”, che è iniziato ieri, venerdì 14 Novemb ... ilfilo.net scrive
Ultimi posti disponibili per il corso per diventare estetista - Presso l’Academy di Obiettivo Bellezza by FORMart, Ente di formazione di Confartigianato, è ancora possibile iscriversi al nuovo corso di... Si legge su ilrestodelcarlino.it