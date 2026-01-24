Giovane Napoli è ufficiale | il comunicato del club e le cifre dell’affare Il giocatore è già a Torino

Da juventusnews24.com 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus ha annunciato l’ingaggio di un giovane talento proveniente dal Napoli. Il club ha pubblicato il comunicato ufficiale e reso note le cifre dell’operazione. Il giocatore è già a Torino e si unisce alla rosa bianconera, rafforzando il reparto giovane e promettente della squadra. La trattativa si è conclusa con successo, segnando un nuovo passo nel mercato estivo della Juventus.

in vista dell’impegno di domani con la Juventus. Il  Napoli  campione d’Italia rompe gli indugi sul mercato invernale e regala ad Antonio Conte un rinforzo di grande prospettiva per il reparto offensivo. Con il classico post di benvenuto su  X, il presidente  Aurelio De Laurentiis  ha ufficializzato l’acquisto di  Giovane Santana, strappato all’Hellas Verona dopo una trattativa lampo che ha bruciato la concorrenza. I dettagli dell’operazione e il contratto. Il club azzurro ha definito l’affare sulla base di un investimento complessivo da  20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giovane napoli 232 ufficiale il comunicato del club e le cifre dell8217affare il giocatore 232 gi224 a torino

© Juventusnews24.com - Giovane Napoli, è ufficiale: il comunicato del club e le cifre dell’affare. Il giocatore è già a Torino

Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. Il comunicato del club turcoIl Galatasaray ha annunciato ufficialmente l’addio di Noa Lang, che lascia il Napoli.

Giovane Juve, niente da fare: tutto fatto per il trasferimento del brasiliano al Napoli. Ecco le cifre dell’affareIl trasferimento del calciatore brasiliano dal club juventino a quello napoletano si sta perfezionando.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

TEL ALLA ROMA Gasperini ha scelto il FUTURO - Mercato INFUOCATO!

Video TEL ALLA ROMA? Gasperini ha scelto il FUTURO - Mercato INFUOCATO!

Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Giovane-Napoli, è fatta: c'è l'accordo. E può andare già in panchina con la Juve; Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurri; La cessione di Giovane al Napoli è il capolavoro del Verona e di Sean Sogliano, una plusvalenza enorme e velocissima.

giovane napoli è ufficialeGiovane è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale l'affare con il VeronaOra è arrivata anche l’ ufficialità: Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. A rendere nota l’operazione è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha anticipato la comunicazione ... corrieredellosport.it

giovane napoli è ufficialeGiovane al Napoli, è ufficiale: tutti i dettagli dell’operazione e l’annuncio di De LaurentiisGiovane è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: c'è l’annuncio del presidente De Laurentiis sui social e la nota del club azzurro ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.