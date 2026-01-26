L’Inter ha annunciato l’ingaggio di Jakirovic, giovane talento classe 2008. Il calciatore si unirà alla squadra under 23, rafforzando il settore giovanile del club. La società ha pubblicato il comunicato ufficiale, confermando l’accordo e i dettagli della nuova acquisizione. Un passo importante per lo sviluppo del giovane atleta all’interno del progetto sportivo nerazzurro.

Inter News 24 Jakirovic è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter: il classe 2008 sarà aggregato alla squadra under 23. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter: Leon Jakirovic è un nuovo calciatore nerazzurro. Il difensore classe 2008 arriva dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo. IL COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Leon Jakirovi? dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo. Come annunciato dallo stesso club sarà aggregato alla squadra under 23, l’idea è quella in futuro di poterlo aggregare alla prima squadra sotto la guida di mister Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - UFFICIALE – Jakirovic è un nuovo giocatore dell’Inter: tutti i dettagli nel comunicato

