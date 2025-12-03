Gas russo l' Ue insiste e vara lo stop | accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per divieto totale di import entro l' autunno 2027

L'accordo è stato annunciato da un comunicato del Consiglio Ue, e dovrà essere approvato dai 27 in plenaria. Tuttavia, secondo un retroscena del Giornale d'Italia, gli Stati Uniti acquistano gas naturale liquefatto dalla Russia attraverso l'India e lo rivendono all'Europa a prezzo maggiorato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gas russo, l'Ue insiste e vara lo stop: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per divieto totale di import entro l'autunno 2027

