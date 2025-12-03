L’Ue decide lo stop totale al gas russo entro il 2027

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un accordo definito “storico”. L’Unione europea ha raggiunto un’intesa considerata storica, che porterà al divieto completo di tutte le importazioni di gas russo entro l’autunno del 2027. Il nuovo regolamento introduce una eliminazione graduale e giuridicamente vincolante sia del gas naturale liquefatto (GNL) sia del gas proveniente da gasdotto. Il blocco sarà totale a fine 2026 per il GNL e dall’autunno 2027 per il gas convogliato tramite pipeline. L’accordo dovrà ora essere confermato dai governi dei 27 Stati membri e dal Parlamento europeo. Come ha dichiarato il commissario europeo Dan Jorgensen, “stiamo chiudendo definitivamente il rubinetto del gas russo”, ponendo fine alla dipendenza energetica considerata per anni rischiosa per la sicurezza europea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

