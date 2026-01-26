UE avvia nuova indagine su X

La Commissione europea ha avviato un’indagine formale su X, il social media di proprietà di Elon Musk, in relazione al sistema di intelligenza artificiale Grok. L’obiettivo è valutare eventuali rischi e conformità alle normative europee sulla tutela dei dati e sull’uso etico dell’intelligenza artificiale. L’indagine si inserisce nel quadro delle attività di controllo delle piattaforme digitali e delle tecnologie emergenti.

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale a carico di X, il social controllato da Elon Musk, riguardo al sistema di intelligenza artificiale Grok. La procedura, precisa la Ue con un comunicato "estende l'indagine in corso lanciata nel 2023 in merito all'attuazione di X" riguardo alle normative del Digital Services Act (Dsa). La nuova inchiesta "valuterà se la piattaforma consideri adeguatamente e mitighi i rischi associati allo sviluppo delle funzionalità di Grok su X nella Ue. Questo include i rischi collegati alla disseminazione di contenuti illegali nella Ue, come immagini sessualmente manipolate o che possano equivalere a materiale su abusi su minori", si legge.

