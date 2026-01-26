Contenuti illegali su Grok Ue avvia indagine su X

La Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di X, in conformità con il Digital Services Act (Dsa). L’obiettivo è valutare la gestione dei contenuti e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza online. L’indagine riflette l’attenzione dell’UE sulla responsabilità delle piattaforme digitali nel prevenire contenuti illegali e tutelare gli utenti.

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale nei confronti di X ai sensi del Digital Services Act (Dsa). L'obiettivo, spiega l'Esecutivo europeo, è valutare se l'azienda abbia adeguatamente valutato e mitigato i rischi associati all'implementazione delle funzionalità di Grok in X nell' Ue. Tra questi rientrano i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali nell'Ue, come immagini manipolate a sfondo sessuale, inclusi contenuti che potrebbero costituire materiale pedopornografico. "Questi rischi – viene riferito – sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini dell'Ue a gravi danni.

