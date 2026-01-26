Contenuti illegali su Grok la Ue avvia un’indagine su X
La Commissione europea ha avviato un’indagine formale su X, in conformità con il Digital Services Act (Dsa). L’obiettivo è valutare la presenza di contenuti illegali sulla piattaforma e garantire il rispetto delle normative europee in materia di servizi digitali. Questa iniziativa rientra nell’impegno dell’UE a promuovere un ambiente online più sicuro e trasparente per tutti gli utenti.
La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale nei confronti di X ai sensi del Digital Services Act (Dsa). L’obiettivo, spiega l’Esecutivo europeo, è valutare se l’azienda abbia adeguatamente valutato e mitigato i rischi associati all’implementazione delle funzionalità di Grok in X nell’ Ue. Tra questi rientrano i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali nell’Ue, come immagini manipolate a sfondo sessuale, inclusi contenuti che potrebbero costituire materiale pedopornografico. “Questi rischi – viene riferito – sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini dell’Ue a gravi danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti illegali su Grok, Ue avvia indagine su XLa Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di X, in conformità con il Digital Services Act (Dsa).
