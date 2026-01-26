Ucraina | Calenda a Salvini ' tuo livello non ucraini ma cocainomani pluricondannati'

In un contesto di tensioni politiche, le dichiarazioni di Calenda rivolgono critiche dirette a Salvini, sottolineando differenze di livello e integrità tra le parti. La disputa riguarda il ruolo di figure politiche e il loro rapporto con l'Ucraina, evidenziando come le parole possano riflettere tensioni e divisioni nel panorama politico italiano. Un confronto che mette in luce le sfide della dialettica pubblica e le delicate questioni di credibilità e responsabilità.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Matteo, tu non devi parlare degli ucraini, non sono al tuo livello. Il tuo livello e' quello dei nazisti cocainomani pluricondannati, che fai entrare nei Ministeri". Lo scrive Carlo Calenda sui social replicando alle affermazioni di Matteo Salvini sull'Ucraina.

Calenda attacca Salvini: "C'è chi riceve neonazisti cocainomani al ministero"

Calenda attacca Salvini: "Non posso stare con chi riceve neonazisti e cocainomani al ministero"

