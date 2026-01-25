Carlo Calenda critica le recenti affermazioni di Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dei Trasporti. Nella sua dichiarazione, Calenda sottolinea le preoccupazioni riguardo alle presunte infiltrazioni e ai comportamenti discutibili all’interno delle istituzioni, invitando a un confronto serio e responsabile. La polemica si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione politica e sulla credibilità delle figure pubbliche coinvolte.

Il leader di Azione Carlo Calenda attacca Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e segretario della Lega. “Salvini, che per inciso rompe le scatole sulla legalità tutti i minuti, ha incontrato, in un ministero della Repubblica, Tommy Robinson, cocainomane e pluripregiudicato. Un ministro che fa una cosa del genere deve dimettersi “, ha detto l’ex ministro che poi su X ha scritto: “Oggi chi non è europeista, chi non crede nelle democrazie liberali, chi alimenta l’antioccidentalismo, è un nostro avversario politico. Con le idee chiare, ospite di Forza Italia, ho ribadito che oggi più che mai la battaglia per la libertà richiede scelte coraggiose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calenda attacca Salvini: “C’è chi riceve neonazisti cocainomani al ministero”

Calenda attacca Salvini: “Non posso stare con chi riceve neonazisti e cocainomani al ministero”Durante un convegno in memoria di Silvio Berlusconi, Carlo Calenda ha criticato duramente Matteo Salvini, sottolineando l’incompatibilità di collaborare con chi riceve figure considerate estremiste o coinvolte in comportamenti controversi.

Calenda contro Salvini dopo la foto con Tommy Robinson e “chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero”Carlo Calenda critica Matteo Salvini per la foto con Tommy Robinson, figura controversa legata a posizioni estremiste.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Manifestazione pro Iran del centrosinistra, perché è importante anche per la politica italiana; Musk lancia un sondaggio su X: Dovrei comprare la Ryanair?. La nuova polemica con il ceo O’Leary; Appartamenti di lusso e hotel vista mare: presentato a Davos il controverso piano per una nuova Gaza; New York si prepara alla peggiore ondata di gelo degli ultimi cinque anni. Cancellati 12mila voli.

Calenda contro Salvini dopo la foto con Tommy Robinson e chi riceve neonazisti cocainomani in un ministeroCarlo Calenda contro Matteo Salvini dopo l'incontro del leader della Lega con Tommy Robinson: l'attacco del numero uno di Azione ... virgilio.it

Calenda sfida Salvini e accende lo scontro sul Viminale, tra accuse di ospiti scomodi e alleanze impossibiliCalenda attacca Salvini: Non posso stare con chi riceve neonazisti e cocainomani al ministeroScontro frontale nella maggioranzaLe parole di Carlo C ... assodigitale.it

Calenda attacca Salvini: “Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani”. Anche Tajani critico x.com

Carlo Calenda svela un retroscena clamoroso sulla trasmissione tv “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. “Mi era stato chiesto di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni”. I talk televisivi dimostrano ancora una volta di inseguire - facebook.com facebook