Calenda attacca Salvini | Non posso stare con chi riceve neonazisti e cocainomani al ministero

Durante un convegno in memoria di Silvio Berlusconi, Carlo Calenda ha criticato duramente Matteo Salvini, sottolineando l’incompatibilità di collaborare con chi riceve figure considerate estremiste o coinvolte in comportamenti controversi. In particolare, Calenda ha evidenziato come non possa condividere atteggiamenti che includono incontri con neonazisti e cocainomani, riferendosi al recente ricevimento di Tommy Robinson nel ministero italiano.

“Non posso stare con chi riceve neonazisti e cocainomani in un ministero della Repubblica Italiana”. Dal palco del convegno in memoria della discesa in campo di Silvio Berlusconi, il leader di Azione Carlo Calenda attacca Matteo Salvini dopo il ricevimento negli uffici del ministero del leader dell’estrema destra britannica Tommy Robinson. “Non possiamo far finta di niente con chi inneggia alla Decima Mas e di chi contemporaneamente supporta allo stesso tempo Putin e Trump quando mette i dazi all’Europa, perché se c’è una cosa chiara di questi sovranisti è che sono sempre sovranisti contro la loro patria”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

