Ubisoft vuole tagliare il 18% del personale della sua sede principale con una risoluzione consensuale

Ubisoft sta pianificando una riduzione del 18% del personale presso la sede principale, nell’ambito di un processo di riorganizzazione. La scelta, basata su una risoluzione consensuale, mira a ottimizzare le risorse e a rinnovare le strategie aziendali. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di adattamento dell’azienda alle nuove sfide del settore videoludico.

Ubisoft prosegue il processo di riorganizzazione annunciato nei giorni scorsi con una proposta che potrebbe ridurre in modo significativo il personale del suo quartier generale. L’azienda ha avviato le procedure per eliminare fino a 200 posizioni nella sede di Parigi. La scelta non prevede licenziamenti collettivi immediati, ma un meccanismo di uscita volontaria concordata. L’obiettivo dichiarato è alleggerire la struttura centrale e contenere i costi. La misura si inserisce nel cosiddetto “reset” strategico della compagnia. Secondo quanto comunicato internamente e confermato da Ubisoft (grazie a VGC ), la società è entrata in fase di trattativa per una Rupture Conventionnelle Collective (RCC). 🔗 Leggi su Game-experience.it

