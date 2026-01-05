Quartuccio nuovo allenatore del Telimar risoluzione consensuale del contratto con Baldineti
Il Telimar ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Baldineti. A seguito di questa decisione, il presidente Marcello Giliberti ha scelto di affidare la guida della squadra di serie A1 al nuovo allenatore, il palermitano Ivano Quartuccio. Questa modifica mira a rafforzare il progetto tecnico della società nella stagione in corso.
Dopo la separazione da coach Baldineti, con cui la società ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto, il presidente del TeliMar Marcello Giliberti ha affidato la guida della squadra che milita in serie A1 di pallanuoto al palermitano Ivano Quartuccio. Con il tecnico, che in. 🔗 Leggi su Today.it
