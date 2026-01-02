Risoluzione consensuale del contratto con Yamamoto e Lawani

Tarantini Time Quotidiano La Prisma La Cascina Taranto informa di aver concluso, di comune accordo, la risoluzione anticipata dei contratti con Ryu Yamamoto e Ibrahim Lawani. La decisione è stata presa in modo consensuale, rispettando le rispettive esigenze e accordi. L’azienda ringrazia i giocatori per il contributo dato durante il periodo di collaborazione e augura loro il meglio per il futuro.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma La Cascina Taranto comunica di aver raggiunto, di comune accordo con il palleggiatore Ryu Yamamoto e con l'opposto Ibrahim Lawani, l'intesa per la risoluzione anticipata e consensuale dei rispettivi contratti. La decisione è maturata nell'ambito di un percorso condiviso. La Prisma La Cascina Taranto augura a Ryu Yamamoto e Ibrahim Lawani il meglio per il prosieguo della carriera sportiva.

