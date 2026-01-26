Tv | Corona ' io non mi fermo tanta paura della verità'

In un contesto in cui il potere sembra proteggersi e la libertà di stampa viene spesso limitata, le dichiarazioni di Corona evidenziano le tensioni tra verità e tutela degli interessi. La questione solleva riflessioni sulla trasparenza e sulla libertà di informazione nel nostro Paese, sottolineando l'importanza di un dibattito aperto e rispettoso delle regole democratiche.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. lo non mi fermo". Lo scrive, sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona dopo che il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di 'Falsissimo' sul conduttore tv. Per Corona c'è "solo tanta, ma tanta paura della verità" e "questa non è Giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio. Se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi". Il suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa, ha già annunciato che farà ricorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona: «Il giudice mi censura, ma io non mi fermo». Perché la puntata di Falsissimo può ancora andare in ondaIl caso Signorini, Fabrizio Corona, riguarda il provvedimento del Tribunale civile di Milano che ha ordinato la rimozione delle puntate di Falsissimo.

Fabrizio Corona sfida i giudici: “Io non mi fermo”. La puntata di Falsissimo vietata ma pronta a uscireFabrizio Corona ha annunciato tramite Telegram la sua intenzione di pubblicare comunque una nuova puntata di Falsissimo dedicata al caso Signorini, nonostante il provvedimento della Procura di Milano che ne ha vietato la diffusione.

