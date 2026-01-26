Fabrizio Corona sfida i giudici | Io non mi fermo La puntata di Falsissimo vietata ma pronta a uscire

Fabrizio Corona ha annunciato tramite Telegram la sua intenzione di pubblicare comunque una nuova puntata di Falsissimo dedicata al caso Signorini, nonostante il provvedimento della Procura di Milano che ne ha vietato la diffusione. Corona ha inoltre richiesto la rimozione dei contenuti precedenti collegati a Signorini. La situazione rimane in evoluzione, con il coinvolgimento delle autorità e la volontà dell’ex paparazzo di continuare la propria attività.

Fabrizio Corona ha affidato al proprio canale Telegram una replica al veleno dopo il provvedimento ingiuntivo della Procura di Milano che vieta all'ex re dei paparazzi la pubblicazione di ulteriori contenuti riguardo Alfonso Signorini (una nuova puntata di Falsissimo dedicata al caso, prevista per stasera, lunedì 26, è dunque al momento sospesa, ma Corona ha già detto che la pubblicherà ) intimando altresì la rimozione completa di qualsivoglia contenuto, riferibile a Signorini, pubblicato in passato da Corona. Senza entrare nello specifico della decisione giudiziaria, Corona, nel messaggio ai follower, accusa la giustizia – bavaglio e promette di rispondere al 'torto' colpo su colpo.

