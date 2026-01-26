Il caso Signorini, Fabrizio Corona, riguarda il provvedimento del Tribunale civile di Milano che ha ordinato la rimozione delle puntate di Falsissimo. Corona commenta la decisione sui propri canali, affermando di non volersi fermare. In questa situazione, si sollevano domande sulla possibilità che la trasmissione possa comunque andare in onda. Analizziamo i dettagli e le implicazioni legali di questa vicenda.

Fabrizio Corona affida al suo canale Telegram la reazione al provvedimento emesso nelle ultime ore dal Tribunale civile di Milano, che gli ha imposto la rimozione delle puntate di Falsissimo dedicate al caso Signorini e il divieto di pubblicare nuovi contenuti riferibili al giornalista. Cosa ha risposto Corona «Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi, domani zittiscono voi», ha scritto Corona ai suoi follower, commentando la decisione. L’ex re dei paparazzi ha poi aggiunto: «Il giudice blocca Falsissimo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Caso Signorini, Fabrizio Corona: «Il giudice mi censura, ma io non mi fermo». Perché la puntata di Falsissimo può ancora andare in onda

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

Falsissimo: il Tribunale dà ragione a Signorini e blocca la puntata di stasera. Corona: non mi fermoIl Tribunale ha deciso di bloccare la diffusione dei video pubblicati da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, inclusa la puntata di “Falsissimo” prevista per stasera.

