Turismo a Napoli si prevede una primavera da record Conte | Attenti a non trasformare il boom in boomerang

La primavera a Napoli si prospetta come una delle più positive degli ultimi anni, con numeri in crescita nel settore turistico. Tuttavia, il sindaco Conte mette in guardia: è importante gestire questo incremento in modo sostenibile per evitare eventuali effetti negativi. Un momento di opportunità che richiede attenzione e pianificazione per valorizzare al meglio le potenzialità della città senza rischi di sovraccarico.

Il presidente di Sistema Trasporti Campania: "Mai così attrattivi, ma maggiore visibilità è anche maggiore rischio per il turismo di ritorno". I nodi principali: cantieri e Bagnoli "Tutti - ma proprio tutti - gli indicatori in nostro possesso prevedono e preannunciano una primavera straordinaria per il turismo a Napoli. Forse la migliore stagione dal boom di qualche anno fa. Ma non possiamo negare una certa preoccupazione: il rischio che il boom si trasformi in boomerang è elevato, ben più che in altre occasioni". Parola di Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania. Conte, alla guida di Worldtours, conferma: "Napoli e gli altri territori della Campania non sono mai stati attrattivi come in questo momento, le prenotazioni preannunciano già un tutto esaurito da gestire per i primi ponti.

Turismo a Napoli, primavera record ma Conte avverte: C’è il rischio che il boom si trasformi in un boomerangA Napoli, la primavera si presenta con numeri record nel settore turistico, evidenziando una ripresa significativa.

