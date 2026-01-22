Turismo a Napoli primavera record ma Conte avverte | C’è il rischio che il boom si trasformi in un boomerang

A Napoli, la primavera si presenta con numeri record nel settore turistico, evidenziando una ripresa significativa. Tuttavia, l’ex ministro Conte mette in guardia, sottolineando come un aumento eccessivo potrebbe trasformarsi in un problema se non gestito correttamente. È importante monitorare attentamente questa fase di crescita per garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo del turismo nella città.

“Tutti – ma proprio tutti – gli indicatori in nostro possesso prevedono e preannunciano una primavera straordinaria per il turismo a Napoli. Forse la migliore stagione dal boom di qualche anno fa. Ma non possiamo negare una certa preoccupazione: il rischio che il boom si trasformi in boomerang è elevato, ben più che in altre occasioni”. Parola di Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania. Conte, alla guida di Worldtours, conferma: “Napoli e gli altri territori della Campania non sono mai stati attrattivi come in questo momento, le prenotazioni preannunciano già un tutto esaurito da gestire per i primi ponti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

