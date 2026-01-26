Trump | Pretti? Stiamo esaminando il caso
Il presidente Trump ha dichiarato che l'amministrazione sta attualmente esaminando l'incidente in cui un agente federale ha sparato ad Alex Pretti in Minnesota. Ha evitato di esprimere giudizi sulla condotta dell'agente e ha sottolineato che si stanno valutando tutti gli aspetti dell'evento. La vicenda è oggetto di attenzione e analisi da parte delle autorità competenti.
1.53 Il presidente Trump si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha sparato ad Alex Pretti in Minnesota questo fine settimana abbia agito in modo appropriato e ha affermato che l'amministrazione sta esaminando l'incidente. In una breve intervista telefonica con il Wall Street Journal, Trump non ha risposto direttamente quando gli è stato chiesto per due volte se l'agente che ha sparato a Pretti avesse agito correttamente. Incalzato ulteriormente, ha dichiarato:"Stiamo esaminando tutto prenderemo una decisione al riguardo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
