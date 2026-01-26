Trump | Pretti? Stiamo esaminando il caso

Il presidente Trump ha dichiarato che l'amministrazione sta attualmente esaminando l'incidente in cui un agente federale ha sparato ad Alex Pretti in Minnesota. Ha evitato di esprimere giudizi sulla condotta dell'agente e ha sottolineato che si stanno valutando tutti gli aspetti dell'evento. La vicenda è oggetto di attenzione e analisi da parte delle autorità competenti.

1.53 Il presidente Trump si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha sparato ad Alex Pretti in Minnesota questo fine settimana abbia agito in modo appropriato e ha affermato che l'amministrazione sta esaminando l'incidente. In una breve intervista telefonica con il Wall Street Journal, Trump non ha risposto direttamente quando gli è stato chiesto per due volte se l'agente che ha sparato a Pretti avesse agito correttamente. Incalzato ulteriormente, ha dichiarato:"Stiamo esaminando tutto prenderemo una decisione al riguardo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Caso Pretti a Minneapolis, l’uccisione dell’infermiere divide l’AmericaL’uccisione di Alex Pretti, un infermiere a Minneapolis, durante un’operazione della Border Patrol, ha suscitato reazioni e divisioni negli Stati Uniti.

Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti. Che cosa è successo secondo per secondo ?Minneapolis in piazza, il caso scuote gli Usa Un video mostra i momenti dell’episodio a Minneapolis, dove un infermiere è stato ucciso durante un conflitto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Minneapolis, Pretti ucciso da agenti: i video e la pistola, l'inchiesta. Trump: Consegnateci immigrati illegaliL'amministrazione Trump e l'Fbi difendono Ice e Border Patrol. La polizia di Minneapolis: 'Indagini ostacolate' ... adnkronos.com

9 colpi di pistola. Un infermiere americano ucciso in strada dalla polizia di Trump. Si chiamava Alex Pretti ed è un’altra vittima della follia di Trump. - facebook.com facebook

Disarmato e freddato, sull’uccisione di Pretti Trump è sbugiardato x.com