Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti Che cosa è successo secondo per secondo ?Minneapolis in piazza il caso scuote gli Usa 

Un video mostra i momenti dell’episodio a Minneapolis, dove un infermiere è stato ucciso durante un conflitto. Le immagini sembrano contraddire la versione ufficiale fornita dalla segretaria della Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem. Analizzare i dettagli riga per riga aiuta a comprendere meglio cosa sia realmente successo in quella notte, mentre il caso suscita reazioni e discussioni negli Stati Uniti.

Intorno alle 9 di sabato mattina, a Minneapolis, nel tratto di Nicollet Avenue noto come Eat Street per la densità di ristoranti, si stava svolgendo un’operazione anti-immigrazione della Border Patrol. Pochi minuti dopo, un cittadino statunitense, l’infermiere 37enne Alex Pretti che stava protestando contro la «retata», giaceva morto sull’asfalto colpito dagli agenti. La segretaria per la Sicurezza interna degli Usa, Kristi Noem ha dichiarato: «Questo individuo ha attaccato quegli agenti, aveva un’arma con sé con decine di munizioni e voleva fare del male a quegli agenti, avanzando verso di loro e impugnandola (l’arma, ndr) in quel modo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Alex Pretti ucciso dall’Ice a Minneapolis, spunta un nuovo video: l’uomo ha un cellulare in manoÈ stato diffuso un nuovo video che mostra l’episodio in cui Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice a Minneapolis.

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Morte di Alex Pretti, cosa è successo: il cellulare in mano e i 10 colpi sparati contro l'infermiere: anatomia di una fine, istante per istanteL’analisi dei filmati sull’uccisione dell’infermiere a Minneapolis sembra smentire la versione data dal Dipartimento della Sicurezza interna ... corriere.it

Minneapolis burning. L'infermiere ucciso da Ice in mano aveva il cellulare, non la pistolaTestimoni e il New York Times affermano che fosse disarmato. La morte ha scatenato proteste e uno scontro tra autorità locali e Casa Bianca sulle ... huffingtonpost.it

La videoricostruzione dell'uccisione di Pretti: in mano il cellulare, il mistero della pistola x.com

