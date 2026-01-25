Caso Pretti a Minneapolis l’uccisione dell’infermiere divide l’America

L’uccisione di Alex Pretti, un infermiere a Minneapolis, durante un’operazione della Border Patrol, ha suscitato reazioni e divisioni negli Stati Uniti. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alla sicurezza e alle politiche migratorie nel paese. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e sollevato questioni sulla gestione delle operazioni federali e sui diritti delle persone coinvolte.

L'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, nell'azione condotta da agenti federali della Border Patrol, infiamma gli Stati Uniti. Dopo la posizione assunta da Donald Trump, che ha rilanciato la foto della pistola del 37enne infermiere, intervengono altri pesi massimi dell'amministrazione. "Questo livello di caos progettato è tipico di Minneapolis. È la conseguenza diretta della collaborazione tra agitatori di estrema sinistra e autorità locali", scrive su X il vicepresidente JD Vance in un post su X. Anche Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, difende l'operato degli agenti definendoli "patrioti". Alex Pretti, 37 anni, infermiere di origini italiane, è stato tragicamente ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis. Origini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore.

