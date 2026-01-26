Trump | Ice?Potrebbe lasciare Minneapolis

In un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump ha accennato alla possibilità di rimuovere l'Ice da Minneapolis, senza però specificare una tempistica precisa. La questione riguarda la presenza delle forze di sicurezza federali nella città, suscitando attenzione e discussioni sulle implicazioni di tale decisione. Questo sviluppo evidenzia i cambiamenti nelle politiche di sicurezza e il loro impatto sulla gestione delle risorse federali in diverse aree degli Stati Uniti.

In una intervista telefonica al Wall Street Journal, Trump sembra aprire all'ipotesi di ritirare l'Ice da Minneapolis,pur senza indicare la tempistica. "A un certo punto ce ne andremo.Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale", ha aggiunto. Alla domanda se gli agenti se ne sarebbero andati presto, ha risposto elogiato il lavoro svolto dall'amministrazione in Minnesota anche sul fronte delle frodi ai servizi sociali:"Lasceremo lì un gruppo diverso di persone per indagare sulla frode finanziaria",ai danni dei servizi sociali.

Minneapolis, in migliaia protestano contro Trump e l'IceA Minneapolis, numerose persone si sono riunite per esprimere il proprio dissenso contro le politiche dell’amministrazione Trump e le azioni della ICE.

Minneapolis, Bruce Springsteen contro Trump: “L’Ice dovrebbe andarsene”Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere.

OMG!! ICE Agent Shoots Another Person in Minneapolis SPARKS more Debate.

